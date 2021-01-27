В Парке Победы в Самаре возложили цветы в память о снятии блокады Ленинграда

Ветераны и воспитанники военно-патриотических организаций возложили цветы

В Парке Победы в Самаре в среду, 27 января, возложили цветы к Вечному огню в память о дне снятия блокады Ленинграда. В церемонии приняли участие ветераны, воспитанники военно-патриотических организаций, представители администрации города и жители.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Полностью снята блокада была 27 января 1944 года. По разным данным, за годы блокады в городе погибли порядка 640 тыс. человек (по разным данным, до 1 млн человек).

«Долгих и мучительных 872 дня фашисты проверяли на прочность блокадников. И они выстояли и не покорились. До сих пор историки не могут определить точное количество жертв. Помнить и быть благодарными – наш вечный долг. Воспитывать поколения в уважении к живым и почитании подвига ушедших – только так мы можем не допустить повторения жестокого урока истории», - прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Александр Живайкин.