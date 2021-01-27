Суд оставил в силе приговор по делу о гибели няни под колесами иномарки

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Сегодня Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор виновнику смертельного ДТП, которое произошло 4 июня 2019 на перекрестке улиц Солнечной и Губанова.

Напомним, в тот день столкнулись две иномарки - Aston Martin и Toyota Rav 4, второй автомобиль от удара вынесло на тротуар, где в это время находилась Алла Штоль и ее 3-летний воспитанник, с которым она в тот день гуляла в качестве няни. Женщина чудом спасла ребенка, но сама погибла.

Следствие в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека, обвинило водителя автомобиля - Aston Martin Марка Ланцова. В ноябре его приговорили к 2 годам колонии-поселения и обязали выплатить потерпевшему полмиллиона рублей.

Стороны обжаловали приговор, тем более, что гособвинение просило реального заключения - 3 года колонии.

Сегодня Самарский областной суд решил, что приговор предыдущей инстанции вполне справедлив, и оставил его без изменений. Теперь он считается вступившим в законную силу.