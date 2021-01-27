Самарцам рассказали о 172 симптомах осложнений после коронавируса

До сих пор не ясно, является ли это последствием самого заболевания, либо на это повлияла терапия или длительное нахождение в больнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Агентство министерства здравоохранения США опубликовали научные исследования, которые подтверждают, что у людей, которые уже справились с COVID-19, сохраняются различные симптомы на протяжении длительного времени.

На данный момент медикам известно о 172 признаках болезни, которые, вероятно, имеют что-то общее с коронавирусной инфекцией. При этом, не считая о уже известных симптомах - кашель, лихорадка, боль в мышцах, затруднение дыхания, потеря сил, мигрень, утрата чувства вкуса и запаха.

В исследовании приняли участие более 3 тысяч респондентов, которые переболели коронавирусом в различных степенях тяжести. Выяснилось, что более 50% пациентов после выздоровления отметили у себя присутствие от трех и более различных симптомов.

Итак, наиболее часто встречающиеся симптомы, которые наблюдали у себя люди, переболевшие COVID-19:

Со стороны нервной системы: спутанность мыслей; потеря памяти; дрожание рук, ног и тела; скручивание и судороги пальцев рук; странные ночные ощущения; притупление всех органов чувств; притупление тактильных ощущений пальцев рук.

Кожный покров: покраснения, язвы, шелушение, покалывание, раздражение или жжение, появление морщин, наросты кожи.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, сердечные боли, нарушение ритма сердца.

Со стороны органов чувств: потеря обоняния, вкуса и аппетита; ночные расстройства слухового восприятия (галлюцинации); шум (звон) в ушах и/или голове; жажда; чувство давления в ушах; тени в уголках глаз; вспышки в глазах (фотопсия).

Репродуктивная система (у женщин): нарушение менструального цикла или отсутствие месячных.

Физиология: болевые ощущения в мышцах, пояснице, шее и плечах; отечность и воспаление лимфоузлов; диспноэ; повреждение легочной ткани, образование тромбов и сокращение жизненной силы легких; приступы бронхиальной астмы; кашель в лежачем положении; усиленное выделение мокроты.

Со стороны психики: депрессивные состояния; мнительность; тревожные расстройства; угнетенное настроение; ипохондрия; меланхолия.

Система пищеварительного тракта: усиленная перистальтика кишечника; жидкий стул; изменение цвета экскрементов; боли в животе; повышенное газообразование и вздутие живота.

Сон: потребность спать в сидячем положении; отсутствие сна; утренняя усталость после пробуждения; ночное апноэ; появление страха и тревоги во сне и в темноте.

Мочевыделительная система: усиление выделения мочи; недержание; отсутствие и затруднение мочеиспускания.

Голова и шея: Отеки шеи, головы и ушей; болевой синдром в лимфатических узлах шеи; синусит; боли в челюсти, щеках и слюнных железах;

Зрение: потеря четкости зрения; темные пятна в поле зрения; туман и плавающие точки перед глазами; отсутствие четкости при взгляде на монитор.

Прочие симптомы: боль в гортани, воспаление голосовых связок, мигрень, боли в мышцах и суставах во время движения, паралич лицевого нерва, нарушения речевых способностей, симптомы клинической мимикрии инсульта, потери сознания, фантосмия (обонятельные галлюцинации), язва желудка, изжога, кратковременная потеря памяти, чрезмерное ночное потоотделение, зрительные и слуховые галлюцинации, сухость во рту, боли в бедрах, тяжесть в ногах, рвота, нарушение работы щитовидной железы, гиперчувствительность нижних конечностей, отек подбородка, обострение хронических болезней, зудящая сыпь, слишком низкая температура тела, гипертония, артериальная гипотензия, снижение остроты зрения, кровоточивость десен, геморрой, кровотечение из ануса, отек конечностей, дискомфорт в желудке, металлический привкус во рту, гидрартроз колена, дорсопатия, потеря чувствительности различных участков кожного покрова, приливы жара при отсутствии высокой температуры, накопление жидкости в организме, воспаление глаз, кашель с кровавой мокротой, головокружение, болевые ощущения в ушах во время еды, зуд глаз, нехватка кислорода в крови, трудности при завершении фраз, нарушения вестибулярного аппарата, жжение в деснах, покалывание во рту, непривычные ощущения в конечностях.