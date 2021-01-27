Общественники выступили против появления детей на несанкционированных митингах

Многодетная мать высказалась о несанкционированных акциях в Самаре Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Многодетная мать Оксана Пушкина, которая является членом Союза женщин Самарской области, высказала свое мнение по поводу несанкционированных акций. По ее мнению, такие провокации очень опасны для психического, а также физического здоровья детей. Обсуждения вызвала недавно состоявшаяся несанкционированная акция в Самаре.

Общественники Самары считают, что подобные мероприятия недопустимы не только на территории города, но и страны в целом. Многодетная мать считает, что цель данных мероприятий – «выбить» из детей и подростков определенные ценности, в том числе почитание семейных традиций.

- Родители должны уделять время своим детям, говорить с ними, учить. Наши дети обязательно пойдут за нами, услышат и будут всегда честными, - сказала Оксана Пушкина.

Женщина добавила, что взрослые должны воспитать в подрастающем поколении патриотизм, а также научить любить родину, чтить память и семейные ценности.

- Только взрослые смогут оградить детей от негативного влияния грязных политических игр, - добавила общественница.