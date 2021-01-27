Блогер снял с высоты зимнюю пешую переправу через Волгу в Самаре

А вы бы рискнули там пройти? Фото: скриншот видео/ Александр Карягин

Известный видеоблогер из Самары Александр Карягин, который снимает видеоролики с помощью квадрокоптера, снял зимнюю пешую переправу через Волгу. На кадрах видно, что люди ходят по «зимнику» пешком и на лыжах.

Отметим, что такая переправа не санкционирована и очень опасна. Спасатели предупреждают, что в некоторых местах на Волге всё еще есть промоины, поэтому выход на лед опасен для жизни.

В Самаре в настоящее время работает зимняя переправа на суднах на воздушной подушке. Власти Самары настоятельно просят горожан не рисковать и пользоваться услугами перевозчиков.