В Самаре на ночном пожаре эвакуировали 21 человека

Пожар произошел в жилом доме в Куйбышевском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на четверг в Самаре в Куйбышевском районе произошел пожар в жилом доме на улице Медицинской. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным МЧС, вызов поступил ночью в 0:32. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова. Горели мусор и отделочные материалы в перекрытиях 1-го и 2-го этажа на площади в 7 кв. метров.

На месте происшествия был эвакуирован 31 человек. В 1:02 пожар был ликвидирован. Привлекались 31 человек личного состава и 10 единиц техники.

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливаются возможные причины пожара.

Ранее сообщалось, что на пожаре в Богатовском районе пострадала 71-летняя женщина.