Самарская область получила 1,5 млрд рублей на развитие "умных" дорог

Ожидается, что "умная дорога" станет быстрее и безопаснее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 1,5 млрд рублей получила Самарская область на развитие интеллектуальных дорожных систем. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента автомобильных дорог регионального минтранса Андрей Спиридонов.

"Умные дороги" появятся на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Ожидается, что на таких дорогах будут эффективно регулировать транспортные потоки с учетом дорожных работ, наличия парковочных мест, интенсивности движения и других показателей.

На "умных" дорогах будут эффективнее фиксировать соблюдение правил дорожного движения. В частности, на Красноглинском шоссе и 31-м км трассы "Самара-Бугуруслан" установят автоматизированные системы весогабаритного контроля, которые позволят считывать информацию о транспортных средствах автоматически прямо в движении. В случае нарушений будет направляться штраф, а нарушителя могут даже остановить в предусмотренном для стоянки местах.

Ранее подобная интеллектуальная система использовалась на Московском шоссе в Самаре во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.