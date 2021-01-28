Арбитражный суд оставил в силе решение УФАС о картельном сговоре компании "Кошелев" и чиновников

Антимонопольная служба выявила сговор при строительстве детского сада и школы в Волжском районе

Арбитражный суд Самарской области оставил в силе решение и постановление региональной антимонопольной службы, а также ФАС России в отношении АО "СЗ Кошелев Проект Самара" и ЗАО "ППСО" АО "Авиакор".

Самарское УФАС выявило, что в Волжском районе Самарской области начали строительство детского сада и школы еще до проведения торгов. Начальная цена контракта на два объекта составляла 1,2 млрд рублей. Как сообщают в антимонопольной службе, проектно-сметную документацию на объекты разрабатывало ООО "Р-Проект" по заказу ЗАО "ППСО" АО "Авиакор". Аукционы на строительство школ выиграло ЗАО "ППСО" АО "Авиакор", на строительство детского сада – АО "СЗ Кошелев Проект Самара". В антимонопольной службе усмотрели, что эти компании, а также управлением градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Волжского района были заключены антиконкурентные соглашения.

Решение самарского УФАС оспаривалось, однако, арбитражный суд оставил его в силе. В настоящее время юридически лица привлечены к административной ответственности, наложено штрафов на сумму более 130 млн рублей.