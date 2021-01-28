Житель Самары 113 раз нарушил ПДД и у него арестовали автомобиль BMW x6

Скрывающегося от уплаты долгов водителя обнаружили сотрудники ДПС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы Самары наложили арест на автомобиль BMW x6, который принадлежит злостному неплательщику. Как рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области, должника обнаружили, когда он в очередной раз нарушил правила дорожного движения и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Полицейские установили, что мужчина является должником по административным штрафам и передали его судебным приставам.

Как выяснилось, мужчина неоднократно получал требования о погашении задолженности и предупреждался о последствиях неуплаты долга, однако не торопился гасить задолженность и продолжал копить штрафы за нарушения ПДД. В общей сложности в отношении жителя Самары было возбуждено 113 исполнительных производств, а общая сумма его долга составила 133,5 тысячи рублей.

- Судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительного производства в отношении автомобиля BMW X6, принадлежащего должнику, составлен акт описи и ареста, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Как объяснили приставы, если должник будет продолжать избегать погашения административных штрафов, то арестованный автомобиль будет выставлен на торги.