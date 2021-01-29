Инспектора Государственной инспекции труда в Самарской области обвиняют в получении взятки

Уголовное дело будет рассмотрено в федеральном суде Самарского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении инспектора Государственной инспекции труда в Самарской области. Женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ « Получение взятки» и частью 1 статьи 169 УК РФ «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

Как стало известно, инспектор в декабре 2019 и феврале 2020 года дважды получила деньги на свою банковскую карту от директора одной из самарских фирм. Денежные средства, в общей сумме 40 тысяч рублей, были переданы в качестве взятки за не привлечение к административной ответственности по результатам внеплановой проверки.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района Самарской области для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Следователи отмечают, что борьба с коррупцией является приоритетной деятельностью следственных органов, вне зависимости от субъекта преступления и размера взятки.