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На территории Завода имени Масленникова планируют построить набережную

Однако развитие проекта тормозят некоторые факты
Наталья АРТЯКОВА
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Дмитрий Азаров поручил приостановить выдачу разрешений на застройку территории ЗИМа

Дмитрий Азаров поручил приостановить выдачу разрешений на застройку территории ЗИМа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На встрече со студентами Самарского государственного технического университета губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поднял вопрос об освоении территории бывшего завода имени Масленникова. Об этом рассказали в Самарском областном вещательном агентстве. По словам главы региона, на этой территории может появиться прогулочная зона новой набережной.

- Это перспективная площадка, но ее развитие тормозит то, что у земли шесть собственников, - рассказал губернатор.

Как выяснилось, предпроектные работы уже были проведены. Губернатор поручил приостановить выдачу разрешений на строительство на этой территории. Однако конкретного решения по благоустройству еще не приняли.

- Для начала нужен комплексный проект освоения территории, только тогда можно будет приступить к строительству набережной. Но мы не можем допустить, чтобы такую ценную площадь точечно застроили, - отметил Дмитрий Азаров.