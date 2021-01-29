На плохую уборку снега в Самаре и Тольятти можно будет пожаловаться по телефону «горячей линии»

"Горячая линия" будет работать с 1 по 12 февраля 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 февраля 2021 года в аппарате уполномоченного по правам человека, при участии администрации Самары и Тольятти, начнет работать «горячая линия» по вопросам уборки снега и наледи с общественных пространств и дворов города.

- С вопросами об уборке снега и наледи можно обратиться по телефону: 8(846)337-29-03, - рассказали в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

«Горячая линия» будет работать с 1 по 12 февраля. По телефону можно будет сообщить о некачественной работе коммунальных служб, а также получить консультацию по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что в последние выходные января, синоптики обещают снегопад, а к концу выходных оттепель. Такая погода нередко становиться виновником ЧП, так как сход снега с крыши может повредить стоящие рядом с домами автомобили, а также становится угрозой для здоровья и жизни прохожих.

- Именно поэтому особое внимание ответственные службы должны уделять очистке наледи и снега с крыш жилых домов и административных зданий, - отметили в аппарате Уполномоченного по правам человека.