В Самаре на ходу загорелась ГАЗель газовой службы

Утром, 29 января, в социальных сетях появилось видео горящей ГАЗели газовой службы «о4». Как утверждает автор видеозаписи, ЧП произошло в районе дома №47 по улице Вольская в Самаре.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о загорании в движении ГАЗели поступило в экстренные службы около половины 11 утра. На место выезжали сотрудники оперативных служб города.

- Привлекалось 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Пострадавших нет, - сообщили редакции «КП-Самара» в областном МЧС.

В настоящее время неизвестно, что могло стать причиной возгорания ГАЗели газовщиков Самары. Очевидцы сообщают, что спецавтомобиль газовой службы выгорел дотла.