Дмитрий Азаров: В Совет центра одаренных детей в Самаре войдут Юрий Башмет и Тагир Хайбулаев

Среди попечителей Центра "Вега" депутаты, ректоры самарских вузов, руководители промпредприятий и технопарков, а также известные спортсмены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» был основан в 2019 году. Прототипом стала модель образовательного центра «Сириус» на базе Центра одаренных детей. Изначально «Вега» работала по трем основным направлениям – Наука, Искусство, Спорт, по каждому из которых были созданы профильные смены.

- Выстраивание эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей – одна из важнейших задач на государственном и региональном уровне, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил всех попечителей, которые уделяют особое внимание и принимают активное участие в жизни самарского центра «Вега». Недавно к ним присоединились руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет и олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев.

- Юрий Абрамович много делает в нашем регионе для раскрытия талантов одаренных детей, за что я ему благодарен. Также хочу поблагодарить олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Тагира Хайбулаева за то, что он дал согласие войти в совет. Уверен, своим примером он будет не только вдохновлять ребят на здоровый образ жизни, на успехи и достижения, но и даст новые идеи для развития центра, - поблагодарил участников Дмитрий Азаров.

В прошлом году обучение в центре прошли более 1300 человек, было организовано 40 смен. В центре «Вега» программы рассчитаны на 14-21 день и включают в себя, помимо занятий по профилю, развивающий досуг, мастер-классы, а также творческие встречи.

На сегодняшний день в центре на постоянной основе обучаются 200 одаренных детей и подростков, в том числе 80 человек являются участниками профильных смен.