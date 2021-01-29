Прокурор Самары внес представление главе города за некачественную перевозку пассажиров

Прокуратура требует перестать нарушать права граждан и устранить нарушения в работе транспорта Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокурор Самары внес представление главе города из-за некачественной работы общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

Как сообщили в прокуратуре, ООО "Самара Авто ГАЗ" не выполнял отдельные условия муниципальных контрактов. Не соблюдалось расписание движения, транспорт неправильно останавливался на остановках.

Прокурор Самары внес представление в адрес главы Самары с требованием прекратить нарушать права граждан. В отношении директора и юридического лица перевозчика составлены административные дела, которые предусматривают штраф не менее 300 тыс. рублей для юридического лица и 30 тыс. рублей или дисквалификацию на два года для должностного лица.