В ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Самарой 8 погибших

Крупное ДТП с грузовиком и маршруткой произошло в Самарской области

В аварии с грузовиком и микроавтобусом в Самарской области погибло 8 человек. Крупная авария произошла на трассе М-5 около села Заборовка в Сызранском районе. На дороге занесло полуприцеп у тягача, в результате чего произошло столкновение с легковым автомобилем «Шевроле Нива» и микроавтобусом «Ситроен».

На месте происшествия организовано реверсивное движение, спасатели продолжают извлекать пострадавших из разбитых машин.

Губернатор Самарской области поручил привлечь санавиацию для доставки пострадавших в больницу.

К месту ДТП выдвинулись мультидисциплинарные бригады для оказания специализированной помощи пострадавшим. Кроме того, на месте работают 4 бригады Сызранской станции скорой медицинской помощи.

По последним данным пострадали 10 человек, информация уточняется. На месте происшествия с пострадавшими работают психологи МЧС России.