Десять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Самарой

10 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Самарой
В Самарской области возбуждено уголовное дело после ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Сызранском районе. По данным следственного управления СК РФ региона, в аварии погибли 10 человек, 14 пострадали.
Крупная авария произошла на трассе М-5 около села Заборовка в Сызранском районе. На дороге занесло полуприцеп у тягача, в результате чего произошло столкновение с легковым автомобилем «Шевроле Нива» и микроавтобусом «Ситроен».
Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются причины аварии. По имеющимся данным, автобус был рейсовый.
Пострадавших эвакуируют с привлечением санавиации.
На место происшествия для координации работы оперативно-следственной группы и контролирующих органов выехали прокуроры Сызранского района и города Сызрани под руководством заместителя прокурора области Алексея Павлова.