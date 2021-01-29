Десять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Самарой

10 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Самарой

В Самарской области возбуждено уголовное дело после ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Сызранском районе. По данным следственного управления СК РФ региона, в аварии погибли 10 человек, 14 пострадали.

Крупная авария произошла на трассе М-5 около села Заборовка в Сызранском районе. На дороге занесло полуприцеп у тягача, в результате чего произошло столкновение с легковым автомобилем «Шевроле Нива» и микроавтобусом «Ситроен».

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются причины аварии. По имеющимся данным, автобус был рейсовый.

Пострадавших эвакуируют с привлечением санавиации.

На место происшествия для координации работы оперативно-следственной группы и контролирующих органов выехали прокуроры Сызранского района и города Сызрани под руководством заместителя прокурора области Алексея Павлова.