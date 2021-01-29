13 пострадавших в стационаре: в больницу после ДТП под Сызранью выехал министр здравоохранения

Крупная авария с грузовиком и микроавтобусом произошла в Самарской области

В Самарской области в Сызранскую ЦРБ доставили 13 человек с политравмами различной степени тяжести. На место с главным анестезиологом-реаниматологом выехал министра здравоохранения региона Армен Бенян. Сформирована команда специалистов из Самары. Пострадавших эвакуировали с применением санавиации.

Авария произошла в пятницу вечером, 29 января. На трассе М-5 грузовик столкнулся с рейсовым микроавтобусов и легковым автомобилем «Шевроле Нива». В результате случившегося погибло 10 человек, пострадало 15. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются причины аварии, на месте происшествия организовано реверсивное движение.

Ранее появилось видео аварии.