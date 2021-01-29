Рейсовый автобус, попавший в крупное ДТП под Самарой, ехал в Ульяновскую область

Рейсовый автобус ехал в Ульяновскую область

Рейсовый автобус, который попал в крупное ДТП под Сызранью, ехал в Ульяновскую область. Об этом «КП-Самара» сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

ДТП случилось между остановками Репьевка и Красносельск. Предположительно, речь идет о маршруте Тольятти - Пенза, который отправляется из Автограда в 20.00. Официально эта информация пока не подтверждается.

Микроавтобус «Ситроен», который выехал из Сызрани в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком в пятницу вечером на трассе М-5. В результате аварии погибли 10 человек. По последним данным, 13 человек с политравмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Пострадавших эвакуировали санавиацией, на место выехал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, выясняются причины произошедшего.