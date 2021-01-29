Самарский губернатор сообщил об 11 погибших в ДТП с микроавтобусом под Сызранью

В крупной аварии под Самарой погибло 11 человек

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил об 11 погибших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком, которое произошло в пятницу вечером, 29 января.

«На территории Самарской области, которая унесла жизни 11 человек. 10 человек погибли на месте аварии в Сызранском районе, один человек скончался в больнице», - сказал глава региона.

Микроавтобус следовал по маршруту в Ульяновскую область и столкнулся с грузовиком на трассе М-5. В аварии также участвовал автомобиль «Шевроле Нива». В результате случившегося погибли 11 человек, 13 пострадали.

По имеющимся данным, у фуры занесло полуприцеп, в результате чего и произошло столкновение. Пострадавших эвакуировали при помощи санавиации, на место выехал министра здравоохранения Армен Бенян.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Причиной ДТП может быть ошибка водителя или плохая погода.