В МЧС начал работать телефон горячей линии по крупному ДТП с микроавтобусом под Самарой

В аварии с микроавтобусом в Самарской области погибли 11 человек

В МЧС начал работать телефон горячей линии по крупному ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Самарской области.

Авария произошла в пятницу вечером, 29 января. На трассе М-5 в Сызранском районе столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль «Шевроле Нива». По последним данным, в аварии погибли 11 человек, еще 13 доставлены в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Автобус следовал в Ульяновскую область. Как сообщил губернатор Сергей Морозов, в регионе создан оперативный штаб, выясняется, есть ли среди пострадавших жители Ульяновской области.

На место происшествия выехал глава минздрава Самарской области Армен Бенян. На горячую линию можно обратиться по телефону - 8 (846) 337-72-82.