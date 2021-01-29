Пять человек находятся в реанимации после ДТП с микроавтобусом под Самарой

В Самарской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Пять человек находятся в реанимации после крупной аварии с микроавтобусом в Самарской области. Об этом говорится в сообщении следственного комитета РФ.

Авария с грузовиком, маршрутным автобусом и легковым автомобилем «Шевроле Нива» произошла в пятницу, 29 января, на трассе М-5. Автобус, следовавший в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком. В результате 10 человек погибли на месте, в дальнейшем сообщили еще о двоих погибших. Пострадали 12 человек.

В Ульяновской области создан оперативный штаб, на место выехал самарский министр здравоохранения Армен Бенян.

Уголовные дела, возбужденные по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, переданы в Главное следственное управление СК России. Дела переданы по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина «в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования». Сообщается, что на место направлены наиболее опытные следователи-криминалисты центрального аппарата, имеющие опыт расследования подобных преступлений.

Ранее в МЧС начал работать телефон горячей линии - 8 (846) 337-72-82.