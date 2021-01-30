«Опасность для жизни остается»: министр здравоохранения Самарской области о пострадавших в жутком ДТП под Сызранью

Спасатели извлекали пассажиров с помощью гидравлических инструментов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о состоянии выживших в страшной аварии на трассе М-5 "Урал" в Сызранском районе, где маршрутка столкнулась с фурой. В результате аварии 12 человек погибли, с выжившими сейчас работают врачи.

- Сейчас идет стабилизация состояния. 6 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Планируется продолжение лечения здесь и после стабилизации состояния планомерный перевод пациентов в учреждения Самары и Тольятти, - отметил Бенян.

По словам главы минздрава, операций сейчас никому не требуется. Но у ряда пострадавших сломаны руки и ноги, в этих случаях требуются экстренные вмешательства.

- Опасность для жизни остается. Острый период политравмы длится до двух недель, могут развиваться осложнения. Мы постараемся их предотвратить, - подчеркнул медик.

Водитель грузовика "ДАФ" был осмотрен, у него повреждения легкой степени тяжести. Госпитализации ему не требуется.

Бенян поделился, что с родственниками потерпевших и погибших работают психологи. Тела жертв их близким выдадут после проведения экспертиз, которые займут не более полутора суток.

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