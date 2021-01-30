Родным погибших в ДТП с маршруткой и фурой в Самарской области выплатят по 1 миллиону рублей

Главы регионов пообещали помочь пострадавшим Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Губернаторы Самарской и Ульяновской областей Дмитрий Азаров и Сергей Морозов прибыли в сызранскую больницу, где находятся пострадавшие в жутком ДТП с участием маршрутки и фуры на трассе М-5 "Урал". Главы регионов пообщались с некоторыми выжившими, а также их родственниками и пообещали оказать поддержку.

- Принято решение, что семьям погибших будет сделана единовременная выплата в 1 миллион рублей. Пострадавшим от 100 до 200 тысяч рублей - в зависимости от степени тяжести травм, - отметили Азаров и Морозов.

Добавим, что в результате аварии погибли 2 человека из Самарской области. Пострадали 8 местных жителей. Остальные 10 погибших и трое потерпевших - из Ульяновского региона. Губернаторы подчеркнули, что помощь окажут и социальные органы, а также призывали работодателей участников ДТП не оставаться в стороне.

Как сообщил Дмитрий Азаров, оперативность экстренных служб не вызывает вопросов. По имеющейся информации, участок дороги, где случилось столкновение, находился в нормативном состоянии. Сейчас следователи СК РФ разбираются, как грузовик "ДАФ" оказался на встречной полосе. Водитель фуры был в адекватном состоянии, сейчас он чувствует себя нормально.

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