Из-за ДТП с участием фуры и иномарки в Самарской области образовалась огромная пробка

Движение встало из-за аварии Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Автолюбители Самарской области жалуются на серьезную пробку на трассе в сторону Жигулевска. Большое количество еле двигающихся автомобилей вечером 30 января можно заметить на в районе ГЭС.

Водители гадают - что же случилось? Некоторые сетуют на фуры, которым тяжело подниматься в гору. Впрочем, причины оказались более очевидными.

- На Московском шоссе ДТП. "Дастер" с прицепом столкнулся с грузовиком, сейчас стоит на встречной полосе. В сторону Москвы все стоит, - передает корреспондент "КП-Самара" с места событий.

По предварительной версии, авария получилась несильной. Пострадавших нет.