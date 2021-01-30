В Самарской области "Хендай" залетел под врезавшуюся в отбойник фуру

По факту ДТП проводится проверка Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Сегодня вечером, в субботу 30 января, в Самарской области произошло ДТП. На 996 километре трассы М-5 "Урал" столкнулись фура "Даф" и "Хендай Солярис".

- Примерно в 19:30 44-летний водитель грузовика с полуприцепом, направлявшийся в сторону Тольятти, допустил занос и наехал на левый металлический отбойник. После произошедшего машина остановилась на правой стороне проезжей части, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

За рулем "Хендая" находился 45-летний мужчина. По предварительной версии, он не выбрал безопасную скорость и въехал в остановившуюся уже фуру.

Оба водителя пострадали, но получили незначительные травмы. Госпитализация им не понадобилась. Сейчас по факту аварии проводится проверка.