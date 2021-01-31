В Самаре на несанкционированной акции задержали журналистов

На улицах Самары в этот день много силовиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что на несанкционированной акции в центре Самары силовики задержали нескольких журналистов. Об этом сообщили их коллеги. В автозаке оказались редактор "Эха Москвы" в Самаре Сергей Курт-Аджиев и журналист Сергей Лейбград. Их повезли в Кировский РОВД Самары, всего в автобусе несколько десятков человек. По данным коллег, журналисты вели трансляцию.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что несколько журналистов задержаны на собраниях в Иркутске и Красноярске. При этом, по его словам, пока ситуация в регионах остается спокойной.

В Самаре задержания начались уже с 12 часов. Полиция старалась не допустить "гуляющих" на площади и к зданию правительства. Самых активных задерживали, однако все проходило достаточно мирно и спокойно. Также самарский коммунист Михаил Матвеев сообщает о задержании нескольких коллег. Также по последним данным задержаны активист Андрей Рубин, социолог Владимир Звоновский, который уже покидал площадь и собирался направиться домой.