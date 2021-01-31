Жителям Самары предложили выбрать территории для благоустройства в 2022 году

Благоустраивать будут не только центр города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре определили 20 территорий, которым нужно благоустройство. Теперь будет организовано голосование, на котором жители смогут отдать свои голоса за одну из них. Затем выберут победителей - именно их и ждет комплексное благоустройство в 2022 году.

Эти 20 территорий уже выбрали по итогам голосования из 90 пространств. Как отмечают в городской администрации, от жителей поступили более 31 тысячи предложений.

Теперь за территории из ТОП-20 проведут рейтинговое голосование. Предварительно проведут встречи с жителями, организуют общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства пространств. Все проекты затем доработают в соответствие с высказанными на общественных обсуждениях замечаниями.