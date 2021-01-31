В Самаре из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности

В Самаре будет ветер Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре объявили желтый уровень опасности из-за порывов ветра до 15-18 м/с. Такие капризы погоды синоптики предсказывают в ночь на 1 февраля. Как отмечают специалисты, ветер подует с юга.

Сотрудники МЧС отмечают, что при такой погоде нужно вести себя как можно осторожнее: не выходить из зданий, если сильный ветер застал на улице, то лучше укрыться от него в подъездах или в подземных переходах. А вот прятаться за остановками или под деревьями или рекламными щитами не стоит.

Жителям области советуют убрать хозяйственные вещи со двора, обрезать сухие деревья. Автолюбителям рекомендуют не оставлять авто под деревьями.

Также специалисты отмечают, что будет облачно с прояснениями, температура будет до - 7 ночью, а днем - -1 -6 градусов.