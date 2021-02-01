В Самаре неизвестные несколько дней отключают светофоры в Кировском районе

Светофоры отключались два дня подряд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались в твиттере о нестабильной работе светофоров в Кировском районе. Специалисты «Дорсигнал» проверили информацию и выяснили, что светофоры были отключены неизвестными намеренно.

- На улицах Победы, 137, Победы, 141 и Юбилейной, 18 неизвестные лица вскрыли ящики со счетчиками и выключили автоматы питания светофоров. Также сломанные ящики были обнаружены на светофорах Кирова-Вольская, Металлургов-Металлистов, Кирова-Ставропольская и Металлургов-Севастопольская, - рассказали в компании «Дорсигнал».

В настоящее время устанавливаются личности хулиганов. Специалисты компании «Безопасный город» обещали просмотреть записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в этом районе.