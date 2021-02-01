В поселке Новосемейкино Самарской области появится детский сад на 150 мест

В детском саду будут предусмотрены ясли на 60 детей в возрасте от 1 до 3 лет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Красноярского района Самарской области ищет подрядчика, который подготовит проект здания детского сада в поселке Новосемейкино. Информацию разместили на сайте госзакупок.

По плану, детский сад должен расположиться на участке 7,342 га в квартале Звездный. В техзадании указано, что подрядчик должен спроектировать здание дошкольного учреждения, которое будет включать в себя три группы для детей раннего возраста (от 1 до 3-х лет) на 60 человек, две группы на 40 детей в возрасте от 3-х до 5 лет и две группы на 50 детей среднего и старшего возраста. Также в здании будет находиться музыкальный класс, спортивный зал и пищеблок.

Стартовая цена контракта – 3,5 миллиона рублей. Средства будут выделяться из федерального областного и муниципального бюджетов. Заявки от исполнителей принимаются до 20 февраля. Победитель конкурса должен подготовить проект детского сада до 30 августа 2021 года.