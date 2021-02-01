На Южном шоссе столкнулись два автомобиля «Киа» с неопытными водителями, есть пострадавшие

Красная иномарка молодой автоледи перевернулась на крышу Фото: ГУ МВД по Самарской области

В воскресенье, 31 января, в 6:20 утра, на Южном шоссе произошло столкновение двух автомобилей марки «Киа». По данным ГУ МВД по Самарской области, молодая автолюбительница 1998 года рождения на Kia Sportage не обеспечила постоянного контроля за движением своего автомобиля, в результате чего допустила столкновение со встречным автомобилем Kia Spectra, под управлением водителя 1998 года рождения.

- После столкновения автомобиль Kia Sportage опрокинулся. Девушка получила телесные повреждения и травму головы. С места ДТП ее госпитализировали на скорой в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в ГУ МВД, пострадавшая автолюбительница имела стаж вождения менее двух лет. В настоящее время полицейские устанавливают все детали происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.