Самарцы могут бесплатно пройти скрининг благодаря акции «РЖД-Медицина против онкологии»

4 февраля отмечают Всемирный день борьбы с раком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежегодно 4 февраля отмечают Всемирный день борьбы с раком. Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Онкологическое заболевание весьма коварное - на начальной стадии симптомы появления злокачественной опухоли отсутствуют. Человек может и не подозревает о нарастающем заболевании. Симптомы, как правило, появляются уже на стадии, когда победить недуг без потерь и серьезной нагрузки на здоровье почти невозможно.

Чтобы опасная болезнь не застала самарцев врасплох в Самаре проходит общесетевая акция «РЖД-Медицина против онкологии». Ее цель - повышение информированности населения об онкологии и поощрение профилактических мер. Только 4 февраля для жителей Самары и Самарской области в рамках акции «РЖД-Медицина против онкологии» проводится бесплатный скрининг для мужчин и женщин.

Акция проходит по адресу ул. Ново-Садовая, 222Б. Необходима предварительная запись по тел. 300-4-003.