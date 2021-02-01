Тольяттинские инспекторы ДПС помогли автолюбителю выбраться из снежного плена

В Тольятти сотрудники ГИБДД помогли водителю, который попал в сложную ситуацию. Автомобиль пострадавшего занесло на дороге, и он заехал в сугроб на обочине. Освободить машину из снежного плена у мужчины самостоятельно не вышло. Патрульные полицейские не оставили в беде автолюбителя и помогли ему выехать из сугроба.

Утром, на маршруте патрулирования экипаж ДПС по городу Тольятти заметили на обочине водителя, который стоял рядом с автомобилем «Лада Калина». Полицейские остановились, чтобы узнать, не нужна ли водителю помощь.

Как оказалось, мужчина ехал по заснеженной дороге, не справился с управлением и съехал с проезжей части на обочину, где его автомобиль застрял в сугробе. Водитель попытался самостоятельно выбраться из сугроба, но все попытки оказались тщетными.

- Старший лейтенант полиции Дмитрий Николаев, включив спецсигналы и убедившись в безопасности маневра, помог отчаявшемуся водителю выбраться из снежного плена, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД о Самарской области.

Полицейские посоветовали мужчине впредь быть осторожным и избегать резких маневров на скользкой дороге в непогоду. В свою очередь мужчина поблагодарил стражей порядка за помощь и пообещал соблюдать правила дорожного движения.