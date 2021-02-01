Дмитрий Азаров попросил доктора Рошаля оценить состояние пострадавшего в ДТП с автобусом малыша

Ребенок пострадал в страшной аварии

Состояние ребенка, который пострадал в аварии с автобусом на трассе М5 под Сызранью, оценил известный врач Леонид Рошаль. С такой просьбой к нему обратился губернатор Дмитрий Азаров. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль провел телемедицинскую консультацию и отметил, что местная команда медиков сработала на "отлично".

- Маленькому пациенту оказана вся необходимая помощь, его перевод в столичные медучреждения не требуется, - подчеркнул знаменитый врач.

Сейчас Дима, которому еще не исполнилось даже двух годиков, чувствует себя лучше, его планируют переводить из реанимации Середавина в отделение. Мама малыша Елизавета тоже находится в больнице с множественными переломами, но самое главное - она жива.

Напомним, что страшное ДТП с 12 погибшими произошло 29 октября 2021 года. Автобус попал под прицеп фуры, умерли 12 человек, еще 11 оказались в больнице. Водителя фуры арестовали на два месяца.