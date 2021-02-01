В Самаре разработали комплекс для лечения слуха, который поможет пациентам после коронавируса

Комплекс для восстановления слуха может использоваться для пациентов, переболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученые Самарского государственного медицинского университета разработали аппаратно-программный комплекс для восстановления слуха, который также может использоваться пациентами, перенесшими коронавирус. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Комплекс предназначен для диагностики и реабилитации пространственного и речевого слуха, а также позволяет диагностировать тугоухость и повреждения слуха, тренировать слух или индивидуально настраивать слуховые аппараты.

Сейчас комплекс проходит клинические испытания с участием пациентов с нарушением слуха.

Как отметила Татьяна Владимирова, из-за того, что человек одним ухом слышит хуже, чем другим, происходит дезориентация в пространстве. Комплекс позволяет диагностировать подобные нарушения слуха и грамотно реабилитировать пациента.