Дмитрий Азаров намерен обсудить с министром транспорта безопасность на М5

Движение на трассах должно быть безопасно

Губернатор Дмитрий Азаров на оперативном совещании в Правительстве Самарской области поднял вопрос о повышении безопасности дорожного движения на трассе М-5. Напомним, что 29 января на участке трассы в Сызранском районе произошло страшное ДТП, которое унесло жизни 12 человек.

Как отметили на совещании, сейчас федеральная трасса отвечает всем нормам. Но система безопасности дорожного движения все же нуждается и в дальнейшем совершенствовании, и об этом заботятся власти всех уровней.

- Поручил министерству транспорта Самарской области вместе с коллегами из ГИБДД, с нашими соседями из Ульяновской области, но в первую очередь - с организацией, которая эксплуатирует дорогу, подготовить предложения, которые позволят повысить внимание водителей и соответственно безопасность движения, - отметил глава региона.

К концу дня второго февраля предложения должны собрать в один документ, Дмитрий Азаров намерен обсудить их на федеральном уровне с министром транспорта РФ во время командировки в Москву.

Сегодня трасса М-5 находится на балансе ФКУ «Поволжуправтодор», является федеральной. Областной Минтранс уже обратился к коллегам для выработки совместных предложений.