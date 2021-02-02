В Самарской области оранжевый уровень опасности из-за сильного снега

В Самарской области ожидается снегопад и сильный ветер Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

Во вторник, 2 февраля, ожидается более 20 мм осадков. В таких условиях в МЧС рекомендует не находиться вблизи зданий и деревьев, не парковать около них машины. На загородной трассе рекомендуется переждать снегопад на обочине с включенной "аварийкой". Лучше вообще не покидать дом.

По данным Приволжского УГМС, во вторник днем в Самарской области ожидается до +3 градусов тепла, возможны порывы ветра до 22 м/с. На дорогах возможны снежные заносы. Ночью похолодает до -7 градусов, местами до -12.