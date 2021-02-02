Грузовик врезался в трамвай в Самаре

Ранним утром грузовик столкнулся с трамваем в Самаре

В Самаре ранним утром во вторник, 2 февраля, произошло ДТП с грузовиком и трамваем. Информация об этом появилась в паблике "ЧП Самара Тольятти".

Авария произошла в районе Заводского шоссе, предположительно, на трамвайном кольце около Костромского переулка. У трамвая повреждены средние двери. У грузовика разбита передняя часть. О пострадавших на настоящий момент не сообщается.

Ранее в Самарской области произошло крупное ДТП с грузовиком и микроавтобусом, в котором погибли 12 человек. Среди пострадавших был малолетний ребенок, который сейчас находится в больнице.