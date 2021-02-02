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Водителей призывают быть внимательнее в сложных погодных условиях в Самарской области

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности
Вячеслав СОРОКИН
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В Самарской области водителей призывают быть внимательнее на дорогах

В Самарской области водителей призывают быть внимательнее на дорогах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водителей и пешеходов в Самарской области призывают быть внимательнее из-за сложных погодных условий.

Госавтоинспекция обращает внимание на сложные погодные условия. Идет мокрый снег, на загородных трассах сильный ветер, видимость ограничена. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

Водителям напоминают, что нужно соблюдать безопасную дистанцию до едущей впереди машины, избегать резких перестроений в транспортном потоке, соблюдать требования дорожных знаков, держать безопасную скорость, при которой в сложных условиях сможете сохранять контроль над автомобилем.

Ранее в Самарской области произошло крупное ДТП с микроавтобусом и грузовиком, в котором погибло 12 человек. Среди пострадавших был малолетний ребенок, он сейчас находится в больнице. После случившегося в регионе поднимали вопрос о безопасности на трассе М-5.