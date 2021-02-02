В Самарской области на трассе М-5 ограничили движение грузовиков

В Самарской области на дорогах сложные условия Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области во вторник, 2 февраля, ввели ограничения для движения грузовиков на трассе М-5. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

"Введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств на участке км 29+300 – км 132+565 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" (подъезд к г. Оренбург) в Самарской области", - говорится в сообщении.

Ограничения введены с 11:00 по московскому времени из-за неблагоприятных погодных условий - в Самарской области обильные осадки, идет мокрый снег, местами низовая метель, объявлен оранжевый уровень опасности. Водителей призывали быть внимательнее из-за сложных погодных условий.

Ранее в Самарской области на трассе М-5 в Сызранском районе произошло крупное ДТП с микроавтобусом и грузовиком, в котором погибло 12 человек. Среди пострадавших был малолетний ребенок, он сейчас находится в больнице. После случившегося в регионе поднимали вопрос о безопасности на трассе М-5.