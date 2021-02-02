Частный дом горел в исторической части Самары

Пожар произошел в исторической части Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар в исторической части Самары произошел в понедельник вечером, 1 февраля. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в 21:23. Горел частный дом на улице Буянова в Ленинском районе на площади в 60 кв. метров. На место прибыли 23 человека и 6 единиц техники по повышенному рангу вызова. Потушить дом удалось в 21:37, эвакуировали двух человек.

По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате случившегося не было. Причины пожара и причиненный ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 21 человек был эвакуирован на пожаре в жилом доме в Куйбышевском районе.