В Самаре будущих железнодорожников научат раздельному сбору отходов

Фото: архив ООО «ЭкоСтройРесурс»

В Самарском государственном университете путей сообщения стартовал социально-экологический проект «Школа, ВУЗ, ССУЗ – Разделяй со мной!». Он направлен на сохранение окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и повышение экологической культуры обучающихся. Цель проекта - оптимизация обращения с отходами на основе их селективного сбора. Участники – студенты и преподаватели вуза. Они на практике приобретут навыки разделения отходов, получат информацию о том, что такое экологичный образ жизни, к каким последствиям на окружающую среду приводят наши поступки и как с помощью простых экопривычек можно сохранить природные ресурсы.

- Проект призван решить конкретную проблему, которая касается каждого из нас, нашего дома, двора, вуза и города в целом. Раздельный сбор мусора – это здоровье людей, наших детей, - пояснил доцент кафедры «Биомедицинская безопасность на транспорте» СамГУПС Юрий Холопов.

Благодаря проекту студенты и жители Самары будут вовлечены в обдуманное оптимизированное обращение с отходами, а также в решение ряд актуальных задач: сокращение объёма отходов путем перераспределения части на вторичную переработку и формирование основы экологической культуры в среде будущих железнодорожников.

Теоретически вопросы раздельного сбора отходов студенты СамГУПС прорабатывали и ранее. Так, в ноябре прошлого года на конференции «Перспектива: формирование экологических компетенций обучающихся» в Ишиме студентка 3 курса факультета «Системы обеспечения движения поездов» Самарского государственного университета путей сообщения Снежана Микитюк представила исследование на тему «Формирование экологически оправданного поведения у жителей Самарской области на основе совершенствования сферы обращения с отходами». Девушка стала обладателем Гран-при конференции. Теперь совместно с региональным оператором появилась возможность начать воплощение идеи селективного сбора отходов.

Фото: архив ООО «ЭкоСтройРесурс»

Уже в конце прошлого года на объектах СамГУПС – в учебных корпусах и вблизи общежитий - совместно с региональным оператором «ЭкоСтройРесурс» начали устанавливать специализированные контейнеры для раздельного сбора отходов. В частности, установили ПЭТ-накопители и накопители для пластиковых крышек.

Проект «Школа, ВУЗ, ССУЗ – Разделяй со мной!» поддержали Министерство образования и науки Самарской области и городской департамент образования. Проект будет действовать на всей территории Самары. В перспективе проект позволит вовлечь в активную деятельность по охране окружающей среды школьников, студентов средних специальных и высших учебных заведений, преподавателей, представителе органов местного самоуправления и общественности.