Февральская оттепель: в Самаре в усиленном режиме ведется откачка воды в местах подтопления

Рабочие очищают "ливневки", чтобы талые воды беспрепятственно уходили в дождевую канализацию Фото: администрация Самары

Неожиданно теплая погода пришла в регион в начале февраля. Коммунальные службы Самары только оправились от январских снегопадов, как город начал «таять». Городские власти начали предпринимать превентивные меры и скорректировали перечень актуальных работ служб благоустройства.

- В связи с повышением температуры воздуха и мокрым снегом, основная задача коммунальных служб – не допустить подтопления участков улично-дорожной сети, - рассказали в городской администрации.

В настоящее время в городе ведется усиленная работа по откачке воды в местах, где произошло подтопление. В основном там, где нет системы «ливнёвок». Как сообщили городские власти, в некоторых районах Самары работают 11 бойлеров.

Помимо этого, рабочие вручную очищают сливные решетки дождеприемных колодцев, убирая с них мокрый налипший снег и ледяные «пробки».

В городе не прекращается круглосуточная работа по вывозу снега и обработке тротуаров противоледными реагентами. Для того, чтобы максимально оперативно реагировать на изменения климатических условий, были сформированы дежурные бригады коммунальных служб.