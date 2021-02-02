Глава Самары пообещала компенсировать вырубленные в «Новой Самаре» ели новыми саженцами

На аллею в "Новой Самаре" вернут зеленые насаждения Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что на территории застройки в Красноглинском районе Самары были уничтожены хвойные деревья. Местные жители были возмущены поведением застройщика и пожаловались в администрацию Самары. Однако чиновники ответили, что застройщику было выдано соответствующее разрешение, и к тому же, он внес в городской бюджет компенсацию за вырубку зеленых насаждений.

2 февраля, в рамках выездного мероприятия, мэр города Елена Лапушкина побывала на строительной площадке в «Новой Самаре». Совместно с застройщиком было принято решение о посадке новых насаждений на том же месте, взамен уничтоженным.

- Считаю справедливыми просьбы людей провести компенсационные посадки именно там, где и раньше были деревья, - сказала Елена Лапушкина.

Глава города поручила департаменту городского хозяйства в ближайшее время проработать этот вопрос, закупить хвойные саженцы, чтобы уже весной начать посадку на аллее в «Новой Самаре».