Елена Лапушкина осталась недовольна качеством уборки снега в Самаре

Глава Самары сделала множество замечаний по работе коммунальщиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Самары Елена Лапушкина во время рабочей поездки обратила внимание на качество работы служб благоустройства и управляющих компаний. По ее словам, замечаний по работе очень много, поэтому было принято решение усилить режим работы коммунальщиков.

В связи со сложившимися метеоусловиями в начале февраля, таяние снега на улицах может привести к подтоплению, а также потепление способствует сходу снежных масс со скатных кровель. Помимо этого, в ночное время температура значительно понижается, что приводит к образованию гололеда. В связи с этом, Елена Лапушкина поручила коммунальным службам перейти на усиленный режим работы.

- Замечаний много, в частности по очистке крыш и тротуаров, а также проезжей части. Такое качество работы просто недопустимо. Сегодня в ночь максимально задействуем технику и людей на очистку города, - подчеркнула глава Самары.

По данным городской администрации, в ночь на 3 февраля на улицы Самары выйдет 254 единицы техники для расчистки дорожной сети, а с утра планируется привлечь более трехсот дворников.