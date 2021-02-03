Мужчина из Оренбуржья проглотил сверток с наркотиком при задержании в Самарской области

В Похвистнево при задержании мужчина проглотил сверток с наркотиком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полицейские задержали 45-летнего жителя Оренбургской области, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков.

Как говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области, в Похвистнево появилась информация, что там находится мужчина из соседнего региона, причастный к обороту наркотиков. При личном досмотре у него обнаружили перемотанный изолентой сверток желтого цвета. Изъять его не успели - мужчина быстро проглотил находку. Чтобы извлечь сверток, мужчину повезли в больницу.

Когда сверток все-таки достали, экспертиза показала, что в нем было 0,92 грамма N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.