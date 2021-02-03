Следователи начали проверку случая, когда школьник поджег одноклассницу в Самаре

Следователи выясняют, в каких условиях воспитывается школьник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следователи начали проверку случая, когда школьник поджег свою одноклассницу за то, что она не давала ему подсматривать в учебник. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Ранее стало известно, что шестиклассник после уроков на улице на внешкольной территории плеснул на девочку антисептиком и поджег ей одежду. Ребенок в результате не пострадал.

Как отмечают в следственном комитете, в связи с общественным резонансом дело будут рассматривать в региональном управлении СКР. Сейчас устанавливаются подробности произошедшего, выясняется, в каким условиях воспитывается мальчик.