В Самаре ищут раненую белку, которую сбила «Газель» на 5-ой просеке

Белка получила травмы и передвигается на трех лапах Фото: Юлия Кажаева

В редакцию «КП-Самара» обратились неравнодушные жители города, которые утверждали, что в Промышленном районе на пересечении улицы Солнечная и Шверника, белку сбил водитель на автомобиле ГАЗель. Дикое животное повредило лапу и передвигалось хромая.

- Мой муж увидел, как белка перебегает дорогу. Она остановилась под колесом ГАЗели, хотела двигаться дальше, но автомобили поехали на зеленый сигнал светофора. Это какие-то секунды! А потом уже она побежала дальше на трех лапах, - рассказывает журналисту КП-Самара очевидец Юлия К.

Юлия с мужем последовали за раненым животным, но белка пролезла через забор школы № 139 и залезла на дерево. По словам девушки, она не в первый раз спасает животных, попавших в беду.

- Собак я много раз спасала и знаю, как ловить и к кому обращаться, а вот с белками не знаю, не стандартный случай, - рассказала Юлия.

Девушка написала пост на своей странице в социальных сетях и обратилась за помощью в самарский Центр защиты диких животных «Урсула». Директор центра Ангелина Сабо оперативно отреагировала на чрезвычайную ситуацию и связалась с ветеринарными врачами и реаниматологами Самары, которые смогут оказать квалифицированную помощь пострадавшей белке.

Прибыв на место, оказалось, что напуганное травмированное животное забралось высоко на дерево и спряталось в гнезде. Ангелина позвонила специалистам, которые смогли бы снять белку с высоты.

- Приехал ловец из службы спасения животных, но не смог добраться до гнезда, так как у дерева слишком тонкие ветки, - рассказала «Комсомолке» Ангелина Сабо.

Испуганное животное спряталось в гнезде, а после сбежала Фото: Центр защиты диких животных "Урсула"

Время шло, активисты решали, как им снять животное с дерева и отвезти к ветеринару. В какой-то момент люди, находившиеся рядом с местом, где пряталось животное, потеряли белку из вида.

- Она сбежала, сейчас мы не знаем, где она может быть. Неравнодушные свидетели начали поиски в этом районе, но пока безрезультатно, - говорит директор центра помощи Ангелина.

По словам местных жителей, в этом районе обитает много белок, в основном они живут около озера Леснуха и в сквере около школы. Активисты просят помощи у местных жителей в поиске травмированного животного.

Связаться с директором центра «Урсула» Ангелиной Сабо можно по телефону +7 937 992 30 34.