Ракета «Союз», с двигателями самарского производства, успешно стартовала на космодроме Плесецк

Самарские двигатели обеспечили успешный запуск ракеты Фото: ПАО ОДК-Кузнецов

2 февраля, в 23:45 по Московскому времени, в Архангельской области состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая оснащена двигателями с самарского завода ПАО «ОДК-Кузнецов». Об этом сообщили в пресс-службе самарской объединенной двигателестроительной корпорации.

- Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели производства «ОДК-Кузнецов» отработали штатно, - рассказали представители ПАО «ОДК-Кузнецов».

Это был первый старт ракеты-носителя типа «Союз» в этом году. Космический аппарат, который стартовал с Государственного испытательного космодрома Плесецк, был выведен на целевую орбиту в расчетное время.